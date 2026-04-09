Madagascar: Manjakara - Le parquet place en détention un groupe d'escrocs

Quatre hommes et trois femmes, arrêtés à Manjakaray pour appartenance présumée à un vaste réseau d'escroquerie, ont été placés mardi en détention préventive à Antanimora.

Ils ont été interpellés le 31 mars par la Brigade criminelle d'Anosy, à la suite d'une opération de filature.

Ce réseau opérait depuis longtemps en se faisant passer pour des acheteurs de produits locaux tels que le riz, le maïs et diverses céréales. Les escrocs utilisaient principalement les réseaux sociaux pour entrer en contact avec leurs victimes, puis mettaient en place des stratagèmes sophistiqués : location de maisons et de véhicules pour inspirer confiance, signatures de faux contrats commerciaux, avances financières destinées à crédibiliser leurs transactions. Une fois les marchandises livrées, ils disparaissaient sans laisser de trace. Les sommes détournées se chiffreraient en millions d'ariary.

Les suspects auraient également eu recours à de faux papiers et à des cartes d'identité falsifiées pour tromper leurs interlocuteurs. Certains d'entre eux sont déjà connus des services de police pour des faits similaires.