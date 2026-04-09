Madagascar: Soins - Échographie, massothérapie et vaccins gratuits

La région Boeny n'a pas manqué de célébrer la Journée mondiale de la santé mardi dernier.

De nombreuses manifestations sportives et activités ont été organisées. Des conseils et des sensibilisations sur la santé ont aussi été prodigués par les professionnels de la santé.

« Des séances d'échographie, de massothérapie ainsi que des vaccins gratuits ont été offerts au public. Ce, hormis le traditionnel dépistage du diabète et du VIH/SIDA, du cancer du col de l'utérus, de la variole. Elles ont été réalisées conjointement par les acteurs de santé publics et privés de la région de Boeny », a ajouté le coordonnateur de la célébration.

Le thème de la célébration « Unissons-nous pour la santé et soutenons la science » a été marqué par une action commune de tous les services de santé publique des districts, les établissements hospitaliers ainsi que les écoles de formation de paramédicaux et les étudiants de la faculté de médecine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutes les forces vives dans le district de Mahajanga 1 ont été mobilisées jusqu'aux gendarmes. Ils ont démarré la journée par une grande marche au départ du siège de la direction régionale de la santé Boeny à Mahabibo pour rejoindre l'esplanade du complexe sportif à Ampisikina.

Une méga zumba a achevé cette première étape de la célébration.

« La santé est l'une des grandes richesses, sans la santé, le pays ne progresse pas. L'important est le changement de mentalité. Nous invitons le public à se faire vacciner contre le virus du Mpox », a déclaré le directeur régional de la santé Boeny.