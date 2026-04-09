Madagascar: Alakely - Un individu interpellé en flagrant délit de vol

Un individu suspecté de vol a été arrêté au marché d'Analakely par des policiers en civil, selon des informations recueillies sur place.

D'après les déclarations de l'un des agents, l'homme faisait déjà l'objet d'une surveillance depuis un certain temps. Le policier a expliqué l'avoir suivi discrètement avant de le surprendre en train de commettre un vol. L'intervention a été immédiate, permettant son arrestation en flagrant délit.

La scène s'est déroulée sous les regards des commerçants et des passants présents dans ce lieu très fréquenté du centre-ville d'Antananarivo. Plusieurs témoins ont assisté à l'interpellation, qui s'est déroulée rapidement et sans incident majeur.

Après son arrestation, le suspect a été conduit au poste de police pour les besoins de l'enquête. Les autorités n'ont pas encore communiqué sur l'identité du présumé voleur ni sur les objets dérobés.

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Cette intervention s'inscrit dans le cadre du renforcement des dispositifs de sécurité dans les lieux publics, notamment dans les marchés très fréquentés comme celui d'Analakely, où les cas de vols à la tire sont régulièrement signalés.

Les Forces de l'ordre invitent par ailleurs la population à rester vigilante et à signaler tout comportement suspect afin de contribuer à la lutte contre l'insécurité.