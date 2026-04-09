Tunisie: Manouba - Saisie de 800 kg de semoule destinés à un usage illégal

8 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du Commerce et du Développement des exportations de Manouba, en coordination avec une brigade de la garde municipale de Tebourba, ont procédé mercredi à la saisie de 800 kg de semoule dans un local de fabrication de pain traditionnel situé dans la délégation d'El Jdidia.

Selon les informations communiquées à l'agence TAP, cette opération a été menée pour non-respect de la réglementation relative aux produits subventionnés. La quantité saisie, répartie en 40 sacs de 20 kg chacun, avait été acquise en violation des dispositions en vigueur. Cette intervention s'inscrit dans le cadre des efforts continus des autorités visant à lutter contre les pratiques de détournement des produits subventionnés et leur utilisation à des fins autres que celles prévues.

La marchandise a été immédiatement saisie et réintroduite dans les circuits légaux de distribution en gros des produits subventionnés. Les procédures nécessaires seront engagées ultérieurement afin de verser sa valeur financière au Trésor public. Par ailleurs, un procès-verbal a été dressé à l'encontre du propriétaire du local pour infraction à la réglementation en matière de subventions, notamment pour commercialisation illégale d'un produit subventionné.

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