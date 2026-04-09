Tunisie: Vers la signature prochaine d'un accord tuniso-japonais sur l'investissement

Le ministre de l'Économie et de la Planification Samir Abdelhafidh et le nouvel ambassadeur du Japon à Tunis, Mitsuhiro Saito, ont souligné, mercredi, l'existence de réelles opportunités pour renforcer les investissements directs japonais en Tunisie, notamment dans les secteurs à haute valeur ajoutée.

Lors d'un entretien, les deux parties ont insisté sur l'importance de consentir des efforts conjoints pour finaliser les concertations relatives à l'accord bilatéral de protection et d'encouragement des investissements, ce qui permettra de procéder à sa signature dans les meilleurs délais pour en faire un levier de promotion de l'investissement et de coopération fructueuse entre les deux pays, selon un communiqué du ministère publié mercredi.

Les deux responsables se sont également félicités du niveau de la coopération bilatérale, réaffirmant leur volonté commune de la développer dans divers domaines économiques. Ils ont, dans ce cadre, convenu de renforcer la coordination pour assurer les meilleurs préparatifs du Forum économique tuniso-japonais, dont l'organisation est prévue avant la fin de l'année en cours, a ajouté le même communiqué.