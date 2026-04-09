Tunisie: Bab Souika - Les pompiers maîtrisent un incendie dans un bâtiment abandonné

Les agents de la Protection Civile ont réussi, ce jeudi, à maîtriser un incendie qui s'est déclaré dans un bâtiment abandonné situé à Bab Souika, au coeur de la Médina de Tunis.

Le bâtiment contenait une quantité de planches en bois et de chaussures. Aucune victime humaine n'est à déplorer.

Des camions de pompiers, accompagnés d'une équipe spécialisée de la STEG (Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz), se sont dépêchés sur les lieux.

Le feu a été maîtrisé et les opérations de refroidissement sont actuellement en cours.

Une source de la Protection Civile a affirmé à Mosaïque FM que l'incident ne représente aucun danger pour les habitations voisines.