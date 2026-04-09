Tunisie: Bab Souika - Les pompiers maîtrisent un incendie dans un bâtiment abandonné

9 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les agents de la Protection Civile ont réussi, ce jeudi, à maîtriser un incendie qui s'est déclaré dans un bâtiment abandonné situé à Bab Souika, au coeur de la Médina de Tunis.

Le bâtiment contenait une quantité de planches en bois et de chaussures. Aucune victime humaine n'est à déplorer.

Des camions de pompiers, accompagnés d'une équipe spécialisée de la STEG (Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz), se sont dépêchés sur les lieux.

Le feu a été maîtrisé et les opérations de refroidissement sont actuellement en cours.

Une source de la Protection Civile a affirmé à Mosaïque FM que l'incident ne représente aucun danger pour les habitations voisines.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.