Tunisie: Utique - Journée de volontariat pour le nettoyage et l'entretien du site archéologique

Dans le cadre des efforts conjoints visant à valoriser les sites archéologiques, à les préserver et à ancrer la conscience collective sur l'importance du patrimoine en tant que pilier de l'identité nationale, l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) organise, ce jeudi 9 avril 2026, une journée de volontariat pour le nettoyage et l'entretien du site archéologique d'Utique.

Cette journée de sensibilisation est placée sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, avec la contribution de plusieurs composantes de la société civile. Elle s'inscrit dans une démarche de protection du patrimoine civilisationnel national et de renforcement de la culture de préservation des monuments.

Les efforts de restauration et d'entretien des sites archéologiques jouent un rôle pivot dans leur revitalisation, offrant ainsi aux générations actuelles et futures l'opportunité d'interagir avec ces monuments et de prendre conscience de leur importance historique.