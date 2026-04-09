Tunisie: Fête des Martyrs - Accès gratuit aux musées et sites archéologiques

L'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle a rappelé que l'accès est gratuit, ce jeudi 9 avril 2026, à l'ensemble des sites archéologiques, monuments historiques et musées ouverts relevant de sa tutelle, à l'occasion de la Fête des Martyrs.

Cette mesure concerne les citoyens tunisiens ainsi que les étrangers titulaires d'une carte de séjour légale en Tunisie.

L'Agence a également publié la liste des musées, sites archéologiques et monuments historiques ouverts à la visite.

Elle a par ailleurs rappelé que l'entrée gratuite à ces sites est accordée le premier dimanche de chaque mois, le 18 avril à l'occasion de la Journée mondiale des sites et monuments, le 18 mai pour la Journée internationale des musées, ainsi que durant les jours fériés.