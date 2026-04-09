Tunisie: Korbous en futur pôle thermal et écologique - Un projet structurant en vue

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Sofiane Tekaya, a affirmé, mercredi, que le tourisme tunisien évolue à un rythme ascendant, en consolidant la présence de la destination Tunisie sur les plateformes numériques.

Cette performance est, en partie,imputée à la diversification des marchés et aussi à l'accueil récemment de plusieurs délégations de médias, de chaînes télévisées et d'influenceurs venus de Chine, de Russie, d'Algérie et de Libye, a ajouté Tekaya, qui présidait les travaux du Conseil régional du tourisme du gouvernorat de Nabeul.

Il a indiqué que la Tunisie, classés parmi les dix meilleures destinations mondiales pour les marchés européens et chinois, vise l'excellence en matière de qualité dans le secteur.

« Cela implique une préparation rigoureuse pour la nouvelle saison touristique et un renforcement de la coopération entre tous les acteurs afin d'améliorer les services, développer les indicateurs de qualité environnementale, veiller particulièrement à la propreté, et valoriser les richesses naturelles, culturelles et artisanales des régions tunisiennes ».

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Korbous, un pôle de tourisme thermal et écologique

Avant les travaux du Conseil régional du tourisme, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a effectué une visite à El Haouaria, où il s'est rendu aux « Grottes de Haouaria », fermées aux visiteurs depuis 2010, dont la réouverture prochaine a été annoncée par le délégué régional du tourisme à Nabeul, Wahid Ben Fraj.

A Korbous, le ministre a pris connaissance des principales recommandations d'une étude de la Commission régionale de l'investissement de Nabeul visant à développer Korbous en pôle de tourisme thermal et écologique, en valorisant ses six sources d'eau chaude et son cadre naturel unique combinant montagne, forêt et mer.

L'étude propose notamment la création d'un parcours culturel et écologique reliant le site archéologique de Sidi Raïs aux sources thermales, un circuit forestier valorisant la nature locale, ainsi qu'un itinéraire maritime depuis le port de Sidi Raïs jusqu'aux sources de Korbous, pour des visites récréatives et exploratoires, en lien avec plusieurs demandes d'investissements pour l'ouverture de lignes maritimes de loisirs.

Elle recommande également d'aménager les sources avec des terrasses et des sièges pour le confort des visiteurs et la création d'un musée de l'eau minérale.

L'étude encourage le développement du tourisme alternatif et des nouvelles formes d'hébergement, notamment les séjours familiaux et ruraux, ainsi que d'activités de loisirs adaptées au relief local, telles que l'escalade, la randonnée et la plongée sous-marine.

À moyen et long terme, l'étude prévoit des projets structurants, dont la création d'un complexe sportif aux normes internationales, d'un terrain de golf et de plusieurs hôtels touristiques.

Les autorités régionales insistent, à cet effet, sur la nécessité d'accélérer la résolution des obstacles fonciers et de relancer les infrastructures touristiques pour concrétiser ces projets.