Tunisie: Fermeture temporaire du zoo du Belvédère - Après les travaux de maintenance, les tarifs d'entrée resteront inchangés

Le directeur de l'Hygiène et de la Protection de l'Environnement à la municipalité de Tunis, Omar Neïfer, a rappelé ce jeudi 9 avril 2026 que le zoo du Belvédère fermera ses portes pendant un mois, du 13 avril au 14 mai prochain.

Lors d'une intervention téléphonique dans l'émission « Youm Saïd » sur les ondes de la radio nationale, il a expliqué que cette fermeture vise principalement à permettre des travaux de maintenance et d'aménagement.

Il a précisé que les agents municipaux réaliseront les interventions nécessaires avec les moyens propres de la municipalité, soulignant qu'aucun budget spécifique n'a été alloué à ces travaux.

Enfin, le responsable a assuré que les prix des billets d'entrée au zoo du Belvédère ne changeront pas après l'achèvement des travaux.