Tunisie: Le prix du mouton de sacrifice a atteint 3 000 dinars - Appel au boycott de son achat

Le député du bloc « Sawt Al Joumhouria » au Parlement, Mohamed Amine Ouergui, a proposé de boycotter l'achat des moutons de sacrifice en raison de la flambée des prix et de leur inadéquation avec le pouvoir d'achat des citoyens.

Intervenant ce mercredi sur Diwan Fm, il a indiqué que les prix sont inacceptables et hors de portée du citoyen tunisien, oscillant entre 800 et 3 000 dinars. Il a également souligné que les agriculteurs souffrent de la hausse des prix des aliments pour bétail ainsi que des effets des changements climatiques. Il a ajouté que le prix d'un mouton pesant 15 kg atteint environ 1 200 dinars, appelant les autorités à lutter contre ce qu'il a qualifié « d'intermédiaires » responsables de la hausse des prix.

Il a en outre révélé que l'Office de l'élevage fournira cette année environ 300 têtes de moutons, tandis que les éleveurs en proposeront près de 3 000. De son côté, la Société des viandes aura recours à l'importation de moutons en provenance de Roumanie ainsi qu'à des quantités de viande réfrigérée. Il a toutefois souligné que le pays a besoin d'environ 800 000 têtes de moutons pour l'Aïd al-Adha.