Tunisie: Le Professeur Slim Laghmani candidat officiel du pays au Tribunal international du droit de la mer

Le Professeur Slim Laghmani, candidat officiel de la Tunisie au poste de juge au Tribunal international du droit de la mer (TIDM) pour le mandat 2026-2035, a entamé mardi une série de rencontres diplomatiques à New York avec les missions permanentes de la Malaisie et du Chili auprès des Nations Unies.

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la campagne de M. Laghmani pour obtenir le soutien des États membres de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, avant les élections prévues en juin 2026 au siège de l'ONU. Le scrutin se déroulera lors de la 36e session des États parties à la Convention, et la candidature tunisienne s'inscrit dans la représentation du groupe des pays africains au sein de cette juridiction internationale. La période de dépôt des candidatures s'est achevée le 5 mars 2026, et Slim Laghmani a été officiellement inscrit sur la liste des candidats au poste de juge.

Né le 12 novembre 1957 à Tunis, Slim Laghmani est un professeur de droit tunisien de renom, professeur émérite en droit public, spécialiste en droit constitutionnel et en philosophie du droit. Il a précédemment occupé le poste de directeur du département de droit public et dirigé le laboratoire de recherche "Droit des collectivités et relations Maghreb-Europe". Il a également présidé l'Association tunisienne de droit constitutionnel entre 2017 et 2020 et est l'auteur de nombreuses publications dans ces domaines. Il possède une expertise reconnue dans la délimitation des frontières maritimes.

La Cour internationale du droit de la mer, fondée en 1996 à Hambourg, Allemagne, est une juridiction spécialisée dans l'interprétation et l'application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Composée de 21 juges indépendants, elle est compétente pour examiner les litiges relatifs à la navigation, l'exploitation des ressources marines, la protection de l'environnement marin et la délimitation des zones maritimes. Ses membres sont élus pour un mandat de neuf ans renouvelable.

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