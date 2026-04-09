Tunisie: Japon - 36 millions de dinars investis dans les échanges carbone et la transition énergétique

La Tunisie a réalisé un échange carbone avec le Japon d'une valeur de 36 millions de dinars, a annoncé mercredi 8 avril 2026 Mohamed Ali Fennira, député et rapporteur de la Commission de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Environnement à l'Assemblée des représentants du peuple.

Lors de son intervention sur les ondes de la Radio Nationale, M. Fennira a précisé que ces crédits ont été alloués au financement d'un projet d'énergie photovoltaïque, dans le cadre des efforts de la Tunisie pour développer les énergies renouvelables et renforcer la transition énergétique. Il a ajouté que les discussions concernant un échange carbone avec la Suisse sont toujours en cours, soulignant que la coopération internationale dans ce domaine reste une priorité pour la Tunisie.

Le député a également évoqué la séance d'audition du ministre de l'Environnement, Habib Obeid, qui se poursuit pour examiner les projets ayant bénéficié d'échanges carbone, leur suivi et le coût engagé. Selon lui, le ministre de l'Environnement joue un rôle stratégique, notamment pour la signature et la mise en oeuvre des accords avec les partenaires étrangers dans le domaine de l'énergie photovoltaïque et des échanges carbone.

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Dans le cadre de la valorisation des ressources, M. Fennira a indiqué que le ministère de l'Environnement travaille sur un projet innovant visant à transformer les déchets domestiques et industriels en énergie, permettant ainsi d'alimenter les grandes usines et d'améliorer l'efficacité énergétique du pays. Ce projet s'inscrit dans une politique de gestion durable des déchets et de production énergétique propre.

Ces initiatives témoignent de l'engagement de la Tunisie à conjuguer protection de l'environnement, développement économique et coopération internationale, tout en renforçant sa stratégie nationale de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique.