Tunisie: Attijari Leasing distribuera 6 millions de dinars de dividendes

Attijari Leasing convoque ses actionnaires en assemblée générale ordinaire le 20 avril 2026. Deux résolutions majeures figurent à l'ordre du jour, portant sur l'affectation des résultats 2025 et sur un programme de financement par emprunt obligataire.

Sur le volet des résultats, la société a dégagé un bénéfice net de près de 10 millions de dinars au titre de l'exercice 2025. En y ajoutant un report à nouveau de plus de 9 millions de dinars issu des exercices précédents et des réserves de réinvestissement de 5,2 millions de dinars, le bénéfice disponible pour affectation atteint environ 14 millions de dinars.

Le conseil d'administration propose de distribuer un dividende de 2,2 dinars par action, soit 22% de la valeur nominale, pour un montant global de 6 millions de dinars. Le paiement est fixé au 22 mai 2026. Une dotation de 400 000 dinars est par ailleurs affectée au fonds social, tandis que le solde, soit un peu plus de 7,5 millions de dinars, est reporté à nouveau.

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Sur le volet du financement, l'assemblée est appelée à autoriser l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires ordinaires et/ou subordonnés, pour un montant total plafonné à 100 millions de dinars. Ces émissions pourront être réalisées sur une période de trois ans, le conseil d'administration recevant délégation pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.