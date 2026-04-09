Sénégal: Fatick - 110 jeunes entrepreneurs formés et accompagnés par Agri-jeunes

Dans le cadre du Projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux agripreneurs (Agri-jeunes), cent dix (110) jeunes de la Coopérative des jeunes producteurs agricoles de la région de Fatick (Cjpa) ont reçu hier, à Niakhar (Fatick), leurs attestations à l'issue d'une formation sur l'embouche et l'entrepreneuriat. Au total, ce sont quatre cent trente (430) jeunes enrôlés par la Cjpa qui ont bénéficié de ce projet financé à hauteur de 300 millions de Fcfa.

C'est un grand jour pour les jeunes de la commune de Niakhar (Fatick). Cent dix (110) d'entre eux, accompagnés par le Projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux agripreneurs (Agri-jeunes) ont reçu hier, à Niakhar, leurs attestations à l'issue d'une formation sur l'embouche et l'entrepreneuriat. Ces récipiendaires font partie des quatre cent trente (430) jeunes entrepreneurs enrôlés par la Coopérative des jeunes producteurs agricoles de la région de Fatick (Cjpa).

Tenue au centre culturel de Niakhar, la cérémonie de remise des attestations marque ainsi la fin d'une session de formation étalée sur trois mois. Ainsi, financé par Agri-jeunes, ce projet visant les jeunes en milieu rural âgés entre 15 et 35 ans a été piloté par la Cjpa. Pour ce faire, ce dernier a su identifier les bénéficiaires et les accompagner tout au long du processus. La couverture des quatre cent trente (430) jeunes concernés par le projet a nécessité une enveloppe de 300 millions de Fcfa.

Pour le président de la Cjpa, au vu des résultats obtenus, ce projet est sans doute un modèle de développement local. "La responsabilité des jeunes, le suivi régulier et l'atteinte des objectifs ont montré que c'est un exemple type de lutte contre le chômage des jeunes et la pauvreté en milieu rural", constate Mame Birame Séne. À l'en croire, plusieurs demandes ont été formulées par les jeunes de la localité, montrant ainsi l'importance du projet qui, particulièrement, promeut l'emploi rural. Mieux, selon les dires de M. Séne, des jeunes qui accomplissaient des tâches ménagères à Dakar ou d'autres qui voulaient prendre les pirogues pour l'Europe ont finalement décidé de rester et gagner dignement leur vie grâce au projet.

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D'ailleurs, il a été conforté dans ses propos par Marie Christiane Séne, l'une des bénéficiaires formée sur l'embouche bovine. "En trois mois, j'ai vendu deux bovins à 840.000f. J'en ai encore acheté deux et j'ai aussi rechargé ma boutique de vente de produits cosmétiques", a-t-elle fait savoir.

De l'avis de Fama Diaw, chef d'antenne du projet dans la zone Centre, les revenus constatés une fois sur le terrain tournent entre 200.000 et 400.000 Fcfa. Ce qui dépasse même l'objectif fixé par le projet Agri-jeunes. "Les premiers revenus sont vraiment satisfaisants car ils dépassent l'objectif du projet qui était de 150.000f de revenus le mois", se félicite-t-elle. C'est ainsi qu'elle souhaite aussi que ce projet, qui prend fin cette année, puisse être élargi à d'autres jeunes lors de des prochaines phases.