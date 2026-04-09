Sénégal: Grève des transporteurs - Rencontre décisive au ministère du Travail, ce jeudi à 10h

9 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Les transporteurs, réunis au sein de la Fédération des routiers du Sénégal, rencontrent le ministre du Travail ce jeudi à 10 heures. Une réunion qui, selon l'un des responsables de la fédération en grève depuis plusieurs jours, pourrait déboucher sur une issue favorable à la crise.

Les transporteurs réclament, entre autres, la régularisation des VTC, notamment ceux opérant via Yango, ainsi que la suppression de la réduction du nombre de places dans les minicars, communément appelés « Cheikhou Chérifou ».

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