Sénégal: Grève des transporteurs - Rencontre décisive au ministère du Travail, ce jeudi à 10h

Les transporteurs, réunis au sein de la Fédération des routiers du Sénégal, rencontrent le ministre du Travail ce jeudi à 10 heures. Une réunion qui, selon l'un des responsables de la fédération en grève depuis plusieurs jours, pourrait déboucher sur une issue favorable à la crise.

Les transporteurs réclament, entre autres, la régularisation des VTC, notamment ceux opérant via Yango, ainsi que la suppression de la réduction du nombre de places dans les minicars, communément appelés « Cheikhou Chérifou ».