Sénégal: Tourisme - L'Aspt vise 2,4 millions de visiteurs internationaux d'ici à 2029

Dans une dynamique de promouvoir et de développer le tourisme, l'Agence sénégalaise de la promotion touristique (Aspt) entend apporter plusieurs initiatives pour faire rayonner la « Destination Sénégal ». Le Plan stratégique de développement 2026-2030, présenté le mercredi 8 avril, fixe un cap ambitieux.

L'Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt) a organisé, hier, mercredi 8 avril, un atelier de restitution de la version préliminaire de son Plan stratégique de développement 2026-2030 dédié à la promotion du tourisme au Sénégal. Il vise à doter l'Aspt d'un document de planification stratégique qui prend en compte non seulement la gouvernance du secteur, le capital humain et l'équité sociale, mais aussi l'aménagement et le développement durable, le développement des marchés touristiques, l'amélioration de la qualité de l'offre et les défis de financement de la promotion.

Le plan permettra également à l'Aspt de définir les grands axes de sa stratégie dans les cinq prochaines années et, d'autre part, d'indiquer aux autorités de tutelle ses engagements pour une gestion efficiente des ressources et la réalisation des objectifs fixés. À travers ce nouveau plan, la stratégie de l'Agence repose sur trois piliers : la digitalisation, la souveraineté touristique et l'excellence opérationnelle. Selon Adama Ndiaye, directeur général de l'Aspt, le programme a pour but de positionner le Sénégal comme une destination majeure avec un objectif de 2,4 millions de visiteurs internationaux d'ici à 2029.

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À cet effet, l'Agence compte lancer cette nouvelle dynamique de transformation du secteur touristique cette année, dans le contexte des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) pour attirer davantage de visiteurs. À en croire M. Ndiaye, le rapport du plan a identifié la nécessité de renforcer le financement et les compétences tout en misant sur la diversification de l'offre, la digitalisation et la connectivité aérienne pour soutenir une croissance du secteur qui représente 7 % du Pib. « Avec le projet « Nemeku diwan », nous allons redonner le goût du voyage aux Sénégalais », a-t-il dit, soulignant que le tourisme ne doit plus être un luxe réservé aux autres, mais plutôt une fierté partagée par nos compatriotes.

Pour le Dr Mouhamadou Sy, directeur de l'Institut supérieur pour le développement local (Isdl) et consultant principal pour l'élaboration du Plan stratégique, le document, « outil de pilotage du développement de l'Aspt, cherche à créer un ensemble de stratégies pour vendre la «Destination Sénégal » dans un environnement devenu, aujourd'hui, concurrentiel ». D'après lui, il a été élaboré suivant un processus participatif avec l'implication de l'essentiel des parties prenantes du tourisme sénégalais.