Des acteurs non étatiques africains prennent part depuis mercredi à Lusaka à la 1ere conférence continentale sur le dividende démographique (Dd) et la santé reproductive (Sr). L'objectif, est d'exploiter davantage les opportunités du Dd afin d'améliorer l'accès des jeunes aux services de la Sr.

Lusaka, la capitale zambienne située en Afrique australe accueille du 8 au 10 avril 2026, la première conférence continentale des acteurs non étatiques sur le dividende démographique et la santé reproductive. Organisée par l'Agence de développement de l'union africaine (Auda -Nepad ), elle porte sur « Exploiter le dividende démographique de l'Afrique grâce à des politiques et des cadres solides en matière de santé reproductive, conformément au thème de l'année 2026 de l'Union africaine ».

lors de la cérémonie d'ouverture des voix notamment celles des responsables organismes africains et des autres continent ont insisté sur l'accès durable des services d'assainissement, de l'éducation et de la santé reproductive pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 ». La journée du 9 avril sera consacrée aux panels et sessions des représentants des différents pays de l'Afrique.