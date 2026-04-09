Sénégal: Connectivité universelle - Le pays vise 1 million de bénéficiaires d'Internet gratuit d'ici fin 2026

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique lance, ce 9 avril 2026, une tournée nationale de déploiement de kits satellitaires, marquant le démarrage du programme de connectivité universelle.

Cette première phase, prévue du 9 au 13 avril, concerne les régions de Ziguinchor, Kolda et Kaolack. Elle s'inscrit dans une ambition majeure des autorités : connecter gratuitement un million de Sénégalais à Internet d'ici la fin de l'année 2026.

Selon une note, le gouvernement entend réduire de manière durable la fracture numérique, en garantissant un accès équitable au réseau, y compris dans les zones les plus enclavées. Les écoles, les centres de santé ainsi que les communautés vulnérables figurent parmi les cibles prioritaires de ce programme.

Le recours à la technologie satellitaire permettra d'atteindre des localités jusque-là difficiles d'accès, avec l'objectif affirmé de ne laisser aucun territoire en marge de la transformation numérique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de l'aspect technologique, cette tournée traduit la volonté des pouvoirs publics de faire de l'accès à Internet un levier stratégique pour l'éducation, l'innovation et le développement socio-économique. Elle s'inscrit dans la vision d'un Sénégal inclusif, connecté et résolument tourné vers l'avenir.