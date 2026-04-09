Tunisie: Fiscalité 2026 - Le e-commerce pleinement intégré au dispositif fiscal

Des échéances à respecter dans un cadre élargi aux activités en ligne.

« La date limite pour la déclaration des revenus commerciaux et industriels est fixée au 25 avril », a rappelé la Pr Manel Daki sur les ondes d'une radio privée. Elle souligne que « cette obligation concerne tous les acteurs, y compris ceux du e-commerce », désormais intégrés au cadre légal depuis 2025. Elle précise que « toute personne physique disposant d'un identifiant fiscal est tenue de déclarer ses revenus », y compris celles soumises à « une retenue à la source de 3 % via les plateformes de livraison ».

« Ce prélèvement n'est pas un impôt final, mais un acompte déductible après déclaration », insiste-t-elle, appelant les concernés à « récupérer leurs données auprès des plateformes » pour éviter les pénalités. Par ailleurs, « la déclaration des propriétaires doit être déposée avant le 30 avril ». Il s'agit d'un « état récapitulatif des montants soumis à la retenue à la source », incluant salaires, loyers, honoraires et achats supérieurs à 1.000 dinars.

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« Pour la première fois, les bénéficiaires de la retenue de 3 % y sont intégrés », les plateformes transmettant leurs données à l'administration. Enfin, elle rappelle que « tous les contribuables, au réel comme au forfaitaire, sont concernés par ces échéances », notant que « la déclaration de TVA des propriétaires peut désormais être effectuée en ligne ». Elle insiste sur « la nécessité de respecter les délais pour éviter toute sanction ».