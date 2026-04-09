Cote d'Ivoire: Commune d'Abobo - La grande mosquée sort de terre, Cheick Ousmane Diakité en mission de suivi

La future grande mosquée d'Abobo franchit une étape importante dans sa réalisation. Neuf mois après le lancement des travaux, le chantier affiche un taux d'exécution estimé à 25 %, laissant déjà entrevoir les contours d'un édifice moderne appelé à transformer le paysage cultuel de la commune.

Ce mercredi 8 avril 2026, le Cheickoul Aïma, Ousmane Diakité, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, s'est rendu sur le site pour une visite de suivi. Objectif : s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et insuffler une nouvelle dynamique aux équipes en charge du projet. Sur place, le leader religieux a pu constater les progrès réalisés, tout en saluant les efforts déjà consentis.

Dans un contexte où les attentes des fidèles sont fortes, Ousmane Diakité a exhorté les techniciens à maintenir la cadence afin de respecter le calendrier établi. « Il est essentiel que ce projet avance avec rigueur et célérité », a-t-il insisté, appelant à une mobilisation accrue de tous les acteurs impliqués.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'issue de la visite, une séance de travail a réuni le Cheickoul Aïma, les imams présents, ainsi que les représentants de la mairie d'Abobo. Cette rencontre a permis de faire le point sur les défis rencontrés et de formuler des recommandations concrètes pour optimiser l'évolution du chantier. Les différentes parties ont exprimé leur adhésion aux orientations proposées, traduisant une volonté commune d'aboutir à un résultat à la hauteur des ambitions.

De leur côté, les équipes techniques du cabinet Made Architecture, en charge de l'exécution des travaux, se veulent rassurantes. Elles affirment mettre tout en oeuvre pour respecter les délais contractuels et garantir la qualité des infrastructures.

Lancé en juillet 2025, le chantier de la grande mosquée d'Abobo devrait s'achever le 31 décembre 2026. À terme, cet édifice offrira aux fidèles un cadre de prière moderne, fonctionnel et spacieux, contribuant ainsi à renforcer la cohésion sociale et la pratique religieuse dans cette commune dynamique d'Abidjan. Au-delà de sa dimension spirituelle, la future mosquée se présente déjà comme un symbole de développement et de modernité pour Abobo.