Cote d'Ivoire: Passation des marchés publics - Plus de 1897 milliards de Fcfa de marchés approuvés en 2025

La Direction générale des marchés publics (Dgmp) organise, du 8 au 10 avril 2026, à Abidjan-Plateau, un séminaire stratégique sur le thème : « Gestion 2026 : renforcer le dialogue avec les acteurs et maîtriser les indicateurs de performance, dans un contexte de gestion dématérialisée des marchés publics ».

Ce séminaire vise à évaluer, de manière objective, rigoureuse et participative, les activités menées, à identifier les forces et les faiblesses du dispositif et à tracer collectivement la voie vers une performance accrue au service de l'intérêt général. Le directeur de cabinet adjoint, Bamba Vassogbo, représentant le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a indiqué que la Dgmp a pleinement assumé, au cours de l'année écoulée, sa mission de contrôle dans le système des marchés publics.

« Le volume global des marchés traités a connu une progression soutenue, passant de 1 403 milliards de Fcfa en 2024 à plus de 1 897 milliards de Fcfa de marchés approuvés en 2025 », a déclaré Bamba Vassogbo, soulignant que cela traduit l'intensification des investissements publics dans des domaines prioritaires tels que l'éducation, la santé et les infrastructures routières. Selon lui, l'année 2026 sera marquée par le début de la mise en oeuvre des grands chantiers du Pnd 2026-2030, qui vise à bâtir une Côte d'Ivoire ambitieuse, solidaire et prospère, en tenant compte des aspirations des populations.

À cet égard, la Direction générale des marchés publics est appelée à jouer un rôle encore plus stratégique et à rehausser ses standards de performance. Pour lui, ces travaux devront donc aboutir à l'élaboration d'une feuille de route articulée autour de trois grandes priorités.

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Il s'agit de l'optimisation de l'applicatif Sigomap (plateforme électronique de gestion des marchés publics), afin de régler les difficultés techniques résiduelles, de garantir la sécurité et la fiabilité des systèmes d'information et de renforcer la formation des autorités contractantes encore insuffisamment outillées ; de poursuivre les efforts à travers le renforcement de l'accès des Pme ivoiriennes à la commande publique.

À ce titre, il a salué les actions déjà engagées, qui ont permis d'enregistrer une part des marchés attribués aux Pme évaluée à 45,3 % en 2025, contre 34,9 % en 2024. Par ailleurs, un accent particulier devra être mis sur le renforcement de la transparence, afin de consolider la confiance des partenaires dans le système des marchés publics. En outre, le taux de respect des procédures s'est amélioré grâce aux efforts de formation et de sensibilisation des acteurs, ce qui a permis de plafonner le taux des marchés de gré à gré à 11,6 % en 2025, contre 12,7 % en 2024.

Le directeur général des marchés publics, Youl Sansan François, a souligné qu'au terme de ce séminaire, les services de la Dgmp devront, entre autres, définir les actions visant à renforcer la collaboration avec les acteurs du système des marchés publics ; définir un mécanisme pour la poursuite de la vulgarisation du Sigomap, ainsi que la mise en place d'un dispositif de suivi et de maîtrise des indicateurs de performance dans la passation des marchés publics. « Ces résultats, nous en sommes convaincus, nous les atteindrons », a-t-il assuré.

Avant de relever que la feuille de route du présent séminaire s'articule autour de plusieurs priorités majeures. « Nous entendons consolider le cadre réglementaire en proposant les ajustements nécessaires à l'évolution du code des marchés publics, afin de corriger les insuffisances notées dans son application. Enfin, nous poursuivrons notre stratégie de rapprochement avec le secteur privé, convaincus que la qualité de la commande publique passe par un dialogue constructif et permanent avec les opérateurs économiques, acteurs incontournables du système », a précisé Youl Sansan François.