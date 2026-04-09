Cote d'Ivoire: Journée mondiale de l'Eau 2026 - La Sodeci mobilisée pour l'accès durable à l'eau face aux défis climatiques

À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau 2026, célébrée le 22 mars, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement en faveur d'un accès équitable et durable à l'eau potable.

En visite au centre de supervision de la SODECI à Abidjan, le ministre de l'Hydraulique, Amédé Kouakou Koffi, a salué les efforts déployés tout en appelant à une gestion encore plus performante face aux défis croissants.

L'eau, un levier stratégique de développement

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Célébrée chaque 22 mars sous l'égide des Nations Unies, la Journée mondiale de l'eau s'impose comme un rendez-vous majeur de sensibilisation autour des enjeux liés à cette ressource vitale. Pour l'édition 2026, l'accent est mis sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, en reconnaissance du rôle central qu'elles jouent dans la gestion de l'eau au sein des communautés.

En Côte d'Ivoire, l'accès sécurisé à l'eau potable demeure un défi structurant, à la croisée des enjeux de santé publique, de développement économique et de stabilité sociale. Dans un contexte marqué par une urbanisation rapide et une croissance démographique soutenue, la question de l'eau s'impose plus que jamais comme une priorité nationale.

Une immersion ministérielle au cœur du dispositif

C'est dans cette dynamique que le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Amédé Kouakou Koffi, a effectué le 23 mars 2026 une visite de travail au centre de supervision de la SODECI, à Abidjan. Objectif : s'imprégner du fonctionnement du système national de distribution d'eau potable, aussi bien dans le Grand Abidjan que dans les villes de l'intérieur du pays. Au cours de cette immersion, le ministre a échangé avec la haute direction de l'entreprise, notamment le président du Conseil d'administration, le directeur général et les membres du comité de direction.

Ces échanges ont permis de mieux comprendre les mécanismes de pilotage du réseau, ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer une distribution fiable et continue de l'eau potable aux populations.

Des défis persistants, une réponse opérationnelle

Face aux pressions conjuguées de la croissance urbaine et des changements climatiques, la gestion de l'eau exige des réponses techniques et organisationnelles adaptées. La SODECI met en avant son expertise pour garantir la continuité du service, notamment à travers la maintenance et la modernisation des infrastructures hydrauliques. Les équipes techniques sont également mobilisées pour intervenir rapidement en cas d'incidents sur les réseaux, tout en assurant une surveillance permanente de la qualité de l'eau distribuée.

À l'issue de sa visite, le ministre Amédé Kouakou Koffi a donné des orientations visant à renforcer la performance du service public de l'eau, avec pour ambition d'assurer un accès durable, inclusif et sécurisé à l'ensemble des populations ivoiriennes.

La préservation de l'eau, un impératif collectif

Au-delà des efforts institutionnels, la préservation de la ressource en eau reste une responsabilité partagée. En cette période de forte chaleur, la SODECI appelle à l'adoption de gestes simples mais essentiels : réparer les fuites domestiques, éviter le gaspillage et privilégier une utilisation rationnelle de l'eau. Des actions de sensibilisation sont ainsi menées pour encourager une prise de conscience collective autour de la protection de cette ressource vitale.

Un engagement tourné vers l'avenir

À travers ses initiatives et ses innovations, la SODECI réaffirme son engagement en faveur des Objectifs de développement durable, notamment en matière d'accès à l'eau, d'égalité des genres et de résilience climatique. Portée par la volonté des autorités ivoiriennes et la mobilisation de ses équipes, l'entreprise entend poursuivre ses efforts pour améliorer la qualité du service et garantir aux générations présentes et futures un accès durable à l'eau potable.