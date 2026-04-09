Cote d'Ivoire: Diamakani - Le Festival du balafon célèbre la culture sénoufo et la jeunesse

Le village de Diamakani, dans le département de Tengréla, a accueilli, du 1er au 4 avril 2026, la 8e édition du Festival du balafon Sôgô Sôgô Bonbon, un événement majeur dédié à la promotion de la culture sénoufo. Devenu un rendez-vous incontournable dans la région de la Bagoué, le festival met à l'honneur le balafon et la danse traditionnelle Sôgô Sôgô Bonbon, vecteurs essentiels de transmission des valeurs communautaires et de cohésion sociale.

La cérémonie d'ouverture, tenue le 1er avril au domicile de la commissaire générale, Koné Mariame, s'est déroulée dans un climat de spiritualité, marqué par une séance de lecture coranique et le lancement d'un concours dédié à cette discipline. Le programme a ensuite mêlé culture et sport, notamment avec un match de football très disputé entre les équipes Sôgô Sôgô Bonbon et Katalan, remporté aux tirs au but par la première citée. Les organisateurs et partenaires, dont le parrain Koné Daouda, ont salué la mobilisation des populations et l'impact du festival dans la valorisation de la culture locale.

Le concours de danse de balafon, réservé aux jeunes, a révélé de nouveaux talents. Koné N'Golo et Sanogo Gnékoun ont remporté respectivement les premières places dans les catégories masculine et féminine, recevant d'importants lots. Cette initiative illustre l'engagement de l'association Sôgô Sôgô Bonbon en faveur de la jeunesse et de la préservation du patrimoine sénoufo.

La clôture, marquée par un concert géant le 4 avril 2026, a rassemblé une foule nombreuse. Les autorités locales ont salué le succès de l'événement et réaffirmé leur soutien à sa pérennisation, soulignant son rôle social, culturel et citoyen. La 8e édition du Festival du balafon Sôgô Sôgô Bonbon confirme ainsi sa place centrale dans le rayonnement culturel de la Bagoué et dans la transmission des traditions sénoufo aux générations futures.

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