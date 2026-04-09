Afrique: Association des Sénats du continent - Le bilan de Kandia Camara salué par ses pairs

Avancées notables à saluer. C'est ainsi que Kandia Camara qualifie sa gestion et les actions réalisées au cours de son premier mandat à la tête de l'Association des Sénats d'Afrique. Hier, devant ses pairs, à l'ouverture des assises de cette entité à Rabat, au Maroc, la figure ivoirienne a présenté les actions positives mises en œuvre afin de insuffler du dynamisme à cette organisation africaine.

A cet égard, pour consolider les acquis de cette structure, elle a dit avoir mis en place, dès son élection, une administration allégée et engagé des actions coordonnées ayant permis l'organisation de rencontres majeures et l'élargissement de l'association à plusieurs Sénats africains. Kandia Camara a, par ailleurs, salué les nouvelles adhésions, avant de soutenir que « le bilan de ce premier mandat est encourageant et porteur d'espoir ».

La présidente du Sénat ivoirien a, en outre, fait savoir que face aux défis sécuritaires, politiques et sociaux du continent, le rôle des Sénats est central dans la consolidation de la démocratie, la stabilité institutionnelle et la prise en compte des réalités locales, tout en insistant sur l'importance d'accompagner les aspirations de la jeunesse. Elle a également mis en avant les enjeux de cette conférence consacrée à la paix et à la démocratie ainsi que les perspectives de renforcement de l'Association, avant de déclarer ouverts les travaux de la session 2026.

Les autres présidents de Sénat et d'organisations interparlementaires, après sa présentation, ont salué la création et les avancées de l'Association des Sénats d'Afrique. Selon la note informative, elle a été félicitée par ses pairs pour les actions concrètes menées à la tête de l'Association. Le président du Parlatino, organisation interparlementaire latino-américaine, s'est réjoui du fait que le premier président de l'Association soit une femme, indiquant un signal fort en faveur de la promotion du leadership féminin.

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La cérémonie d'ouverture, rappelons-le, a été suivie d'un débat général des présidents sur le thème : « La contribution des Chambres hautes des Parlements à la consolidation de la démocratie et à la préservation de la paix en Afrique ». Modéré par la présidente du Sénat ivoirien, les échanges ont permis aux participants de partager leur expérience, d'identifier les défis communs et de proposer des pistes d'action concertées.

La deuxième journée des travaux de cette rencontre de haut niveau se tient aujourd'hui. Elle sera consacrée à une réunion à huis clos des présidents de Sénat coprésidée par Kandia Camara et Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc.