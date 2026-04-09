Cote d'Ivoire: Festi-Ligloin - Les femmes battantes du secteur agricole à l'honneur

La place CP1 de Yopougon accueillera, du 15 au 17 mai 2026, la première édition du Festi-Ligloin, un événement dédié à la valorisation des femmes courageuses qui, chaque jour, participent activement au développement de l'agriculture et de l'économie.

L'événement a été annoncé lors d'une conférence de presse tenue le 4 avril 2026, à la Riviera Palmeraie. Ce rendez-vous, à en croire son promoteur Sakalou Bi Charles, vise à mettre en lumière les talents, les richesses et l'énergie créative des femmes en général, et particulièrement celles de la communauté gouro, reconnues pour leur courage et leur résilience. « C'est une plateforme de valorisation, mais aussi d'opportunités pour bâtir un avenir plus fort et plus autonome », a-t-il confié.

« Femme, force, résilience et autonomisation », tel est le thème de cette édition inaugurale. Le festival se veut un véritable espace de vie et d'opportunités. Plus de 3 000 personnes y sont attendues.

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Les visiteurs auront l'occasion de découvrir la diversité des produits agricoles, le savoir-faire des artisans et des transformateurs, la créativité des entrepreneurs ainsi que l'engagement des coopératives. L'événement mettra ainsi en avant toute la richesse du patrimoine agro-artisanal du peuple gouro, tout en promouvant la consommation locale et le développement des chaînes de valeur.

Le Festi-Ligloin ambitionne également de favoriser les échanges entre producteurs, consommateurs, institutions et partenaires techniques et financiers, dans une dynamique de renforcement de l'entrepreneuriat et de soutien aux initiatives locales en faveur de l'autosuffisance alimentaire. Moment fort de l'événement, des distinctions seront décernées à des femmes d'exception dont les actions participent activement à la transformation et au rayonnement du secteur agricole. À travers ces reconnaissances, les organisateurs entendent honorer ces figures inspirantes qui, par leur travail acharné, incarnent la détermination et le progrès.