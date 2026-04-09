Cote d'Ivoire: JazzAfrica night by Khalil Riad 2026 - La chanteuse à voix annonce son premier album 'N'klowô'

Autrice-compositrice, docteure en art et culture et enseignante à l'Insaac depuis 2011, Khalil Riad Matithia se positionne, avec son album et son festival qui en est à la 2e édition, comme figure de proue du jazz en Côte d'Ivoire.

Après un premier, un deuxième, puis un troisième single, Khalil Riad Matithia passe désormais à l'album. Intitulé "N'Klowô" (je t'aime en baoulé), le premier opus de cette chanteuse à voix, révélée aux Ivoiriens en 2005 grâce au concours Star Karaoké, sortira officiellement à l'apothéose de la 2e édition de son festival JazzAfrica Night, le 25 avril, à l'espace Wafou, à Marcory-Zone 4. L'annonce a été faite le 7 avril 2026, à Cap Sud, lors du lancement du festival au cours duquel Khalil Riad a offert un chaleureux a cappella au public sélect invité après lui avoir démasclé son album.

En effet, cette oeuvre marque un tournant décisif dans sa carrière et renforce sa position de figure de proue du jazz afro-fusion en Côte d'Ivoire. L'album est composé de neuf titres chantés en français, en anglais, en nouchi (argot ivoirien) et en baoulé, sa langue maternelle. L'opus est arrangé par l'immense Laurent Noah, pianiste franco-camerounais et masterisé par un autre dinosaure de la world musique, l'Américain Dave Darlington. Aussi a-t-il été enrichi par des collaborations avec la légende ivoirienne de la batterie, Paco Séry et la diva mandingue du Mali, Ami Koita.

Neuf ans de gestation

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Cela fait 9 ans que Khalil Riad travaille sur ce projet musical. « Ce bébé me tient sérieusement à coeur. Il est en préparation depuis 2017. Les singles que j'ai enchainés dernièrement s'inscrivaient dans ma stratégie de sortie de l'album. Je voudrais remercier du fond du coeur toutes ces grandes figures qui sont intervenues sur l'oeuvre », a-t-elle indiqué.

Dans cet album, l'autrice de "Nouchi jazz" et "I love you so" magnifie l'amour storgê avec, notamment, le titre éponyme, inspiré de son expérience personnelle de mère. Elle y dénonce aussi l'immigration clandestine et rend un hommage frémissant à Bailly Spinto avec la reprise de son titre "Anoumè". C'est le seul titre de l'album dont elle n'est pas l'autrice-compositrice.

C'est en 2009 que Khalil Riad tombe amoureuse du jazz à la faveur de sa rencontre avec feu Dez Gad (Désiré Gadeau), promoteur de l'Emoi du jazz, événement de promotion du jazz qui est à mi-mât depuis un moment. Depuis, elle en a fait son genre de prédilection abandonnant progressivement la musique de variété, et s'est mise à interpréter des artistes de jazz connus et composer ses propres chansons. Un registre à la fois intime à cette voix métisse et universel qui s'inscrit dans une démarche artistique mêlant transmission, authenticité et innovation.

Structurer la scène jazz

Au-delà d'un enjeu et un plaisir personnels, la chanteuse née d'un père syrien et d'une mère baoulé, par ailleurs docteure en art et culture et enseignante à l'Insaac, porte une ambition plus large, à savoir structurer la scène jazz en Côte d'Ivoire et promouvoir cette musique de niche dans un contexte où les principaux événements de promotion sont en berne. « Notre vision, c'est de devenir l'événement phare autour du jazz en Côte d'Ivoire », a-t-elle confié.

C'est cette mission que s'est donnée le JazzAfrica night by Khalil Riad, un rendez-vous artistique à la croisée de la musique, de la mode et des arts visuels dans une approche contemporaine et immersive. Bénéficiant de l'appui, entre autres, du ministère de la Culture, de Côte d'Ivoire Tourisme, l'Unesco, le festival qui se 7 au 25 avril espère réunir des centaines de participants.

Un concert-live le 25 avril

La programmation est articulée autour de la création, de la transmission et de la rencontre entre disciplines. Prévue le 20 avril, une masterclass baptisée "Nouchi Jazz Experience", explorera les passerelles entre jazz, rythmes africains et expressions urbaines ivoiriennes. Le point d'orgue sera le concert-live que Khalil Riad offrira, le 25 avril, au Wafou, la même scène où elle s'est produite l'an dernier à la première édition du festival.

Au cours de ce spectacle où elle attend 400 spectateurs, l'artiste présentera officiellement son album. « Je serai accompagnée sur scène par de grands musiciens comme Laurent Noah, Israël Boka, Isaac Badiel, André Laourou et Jean-Marie Hua Caufy. Nous allons revisiter les standards du jazz et chanter les titres de mon album », a-t-elle annoncé.

JazzAfrica Night by Khalil Riad s'ouvre donc avec l'ambition de faire du jazz un levier de création, de transmission et de rayonnement culturel. La conférence de presse de lancement a été suivie du vernissage d'une exposition commune dans les galeries du centre commercial hôte. Elle réunit deux artistes contemporains : le peintre Issa Coulibaly et le sculpteur Edmond Serge Bahueba Kouamé.