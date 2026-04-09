Cote d'Ivoire: Festival Motema Pembé dans le Moronou - Une trentaine d'artistes sur scène

La 18e édition du festival « Motema Pembé », à Assiè Akpessé, localité du département de M'Batto, dans la région du Moronou, a pris fin le 5 avril 2025. Durant trois jours, les populations ont vibré au rythme de la culture, marquée par des chants, des danses et diverses autres prestations artistiques du terroir.

Environ 5 000 festivaliers ont littéralement pris d'assaut la place publique du village pour ce rendez-vous devenu incontournable. Ils ont été tenus en haleine par une trentaine d'artistes tradi-modernes. Ces artistes, venus de divers horizons, se sont succédé sur scène pour offrir au public un show inédit.

Ce festival a également constitué un cadre d'échanges au cours duquel les problématiques liées au développement de la localité ont été débattues. Cette année, les discussions ont été articulées autour du thème : « La terre, notre héritage ». Le commissaire général du festival, le Prof. Edia Oi Edia, a exhorté les populations à une gestion durable des terres. « La terre, indissociable de la nature, rend d'immenses services qu'il nous appartient de préserver afin de les transmettre aux générations futures », a-t-il déclaré.

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Un panel animé par trois éminents professeurs a également permis d'approfondir la réflexion. Les intervenants ont insisté sur l'importance du foncier dans un contexte national marqué par des conflits y afférents. D'où l'invitation faite aux communautés à faire preuve de responsabilité et de vigilance dans la gestion durable de leurs terres.

Le parrain de cette édition, N'Guessan Oi N'Guessan Pierre, a, pour sa part, rappelé les acquis des précédentes éditions du festival et évoqué les projets futurs, qui portent notamment sur l'édification d'une clôture pour le centre de santé, signe d'un engagement constant en faveur du bien-être des populations. L'invitée spéciale, Sandra Choufani, ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire, a été, à cette occasion, intronisée sous le nom de « Mamie Tagna », intégrant ainsi la grande famille d'Assiè Akpessé.