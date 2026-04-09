Tunisie: Industrie - Le textile tunisien mise sur l'innovation et la durabilité pour maintenir sa compétitivité

9 Avril 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par IG

Tunis — L'innovation et la durabilité ne sont plus des options mais des "conditions incontournables de compétitivité" pour l'industrie textile tunisienne, a affirmé jeudi la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub.

S'exprimant à l'ouverture de l'Assemblée générale de TEXTRANET (Réseau européen des centres techniques et organismes de recherche textile) qui se tient à Tunis du 8 au 11 avril 2026, à l'invitation du Centre Technique du Textile (CETTEX), la ministre a rappelé que ce secteur est un "pilier de souveraineté nationale". Il représente environ 30 % des entreprises industrielles, génère 30 % des emplois et assure 20 % des exportations totales du pays.

La Tunisie occupe actuellement une place de choix sur le marché européen étant le 9ème exportateur mondial d'habillement vers l'UE, le premier fournisseur de vêtements professionnels (17,44 % de part de marché) et le quatrième pour le segment des jeans (8,21% de part de marché), a encore précisé la ministre.

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Chiboub a, en outre, évoqué la transformation profonde que traverse l'industrie textile nationale d'un simple fournisseur à un partenaire stratégique de co-développement, soulignant l'importance, à cet égard, de développer une intelligence collective basée sur le transfert de technologies de pointe, notamment dans les textiles techniques et intelligents et la recherche collaborative pour transformer les contraintes environnementales en opportunités de croissance.

L'innovation comme levier de croissance

Pour le Directeur Général du CETTEX, Mohsen Missaoui, l'industrie textile internationale est en train d'être remodelée par les normes de durabilité et de circularité inscrites dans le cadre du Pacte vert européen.

"Nous ne devons pas considérer ces changements comme des contraintes, mais comme des opportunités pour innover", a-t-il souligné, précisant que la Tunisie a choisi la montée en gamme pour répondre à la concurrence mondiale.

Le réseau TEXTRANET, dont le CETTEX est le seul membre hors Union Européenne depuis 2007, doit servir de catalyseur pour le transfert de technologies de pointe. L'objectif est de renforcer les synergies en matière de traçabilité numérique et de transition circulaire pour garantir une production responsable.

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