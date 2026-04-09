Afrique: Afreximbank soutient l'expansion du groupe Dangote avec une ambition de 100 milliards de dollars d'ici 2030

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a annoncé son soutien au Groupe Dangote dans le cadre de sa stratégie d’expansion visant à porter son chiffre d’affaires à 100 milliards de dollars d’ici 2030.

Présentée le 31 mars 2026 aux instances dirigeantes d’Afreximbank, cette feuille de route, intitulée « Vision 2030 : Dynamiser le Groupe Dangote pour un succès à long terme », prévoit un programme d’investissement en deux phases couvrant les périodes 2025-2028 et 2028-2030.

Une montée en puissance industrielle

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Au cœur de cette stratégie figure l’augmentation significative des capacités industrielles du groupe. La raffinerie Dangote Petroleum Refinery devrait ainsi voir sa capacité passer de 650 000 à 1,4 million de barils par jour. Dans le même temps, la production d’engrais serait multipliée par quatre, passant de 3 à 12 millions de tonnes par an, avec l’objectif de positionner le groupe parmi les principaux producteurs mondiaux d’urée.

Le plan prévoit également une croissance dans d’autres secteurs clés, notamment le ciment et l’agro-industrie, en particulier la production de riz.

Diversification et nouvelles opportunités

Au-delà de ses activités traditionnelles, le groupe ambitionne de se diversifier dans plusieurs domaines stratégiques. Parmi les axes identifiés figurent les infrastructures (ports et pipelines), le gaz, l’exploitation minière, notamment pour les exportations de minerais à valeur ajoutée, ainsi que les centres de données destinés à soutenir la transformation numérique en Afrique.

L’énergie est présentée comme un levier central de cette stratégie, considérée comme essentielle à l’industrialisation du continent.

Un besoin de financement estimé à 40 milliards de dollars

Pour concrétiser ses ambitions, le Groupe Dangote estime ses besoins de financement à au moins 40 milliards de dollars sur les cinq prochaines années.

Dans ce contexte, un accord a été signé portant sur une facilité de 2,5 milliards de dollars garantie par Afreximbank, dans le cadre d’un prêt syndiqué senior à terme de 4 milliards de dollars en faveur de Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals.

Un partenariat stratégique

Le président-directeur général du groupe, Aliko Dangote, a souligné l’importance du partenariat avec Afreximbank, qu’il décrit comme allant au-delà du simple financement, reposant sur une vision commune du développement industriel africain et de la réduction de la dépendance aux importations.

De son côté, George Elombi, président d’Afreximbank, a mis en avant la convergence des objectifs entre les deux institutions, insistant sur la nécessité de renforcer les capacités de production locales dans un contexte international marqué par des tensions commerciales et un regain de protectionnisme.

Il a notamment rappelé les difficultés rencontrées par les pays africains au début de la pandémie de COVID-19 pour accéder aux équipements essentiels, malgré la disponibilité de financements, en raison de capacités industrielles limitées.

Afreximbank a réaffirmé sa volonté d’accompagner le groupe dans la mise en œuvre de ses projets, en soulignant son rôle dans la transformation des ambitions industrielles en réalisations concrètes.