Cote d'Ivoire: Cocody - Jean-Marc Yacé passe le relais parlementaire à son suppléant Ange Dagaret Dassaud

Le député-maire de Cocody, Jean-Marc Yacé, a officiellement transmis ses attributs de député à son suppléant, Ange Romain Dagaret Dassaud, lors d'une cérémonie solennelle tenue le mercredi 8 avril 2026.

L'événement s'est déroulé en présence de son épouse, Yolande Yacé, des membres du Conseil municipal, de nombreux invités ainsi que du personnel politique du Pdci-Rda de Cocody.

Cette passation des charges intervient en raison de l'incompatibilité entre les fonctions de député et celles de Consul honoraire des États-Unis du Mexique, actuellement exercée par Jean-Marc Yacé.

Prenant la parole, le conseiller municipal Marc Besset a salué une décision « empreinte de grandeur et d'élégance politique ». Il a souligné qu'il s'agit d'un acte qui témoigne du respect de la parole donnée, mais aussi de la reconnaissance, de la loyauté et de l'engagement des collaborateurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, Ange Romain Dagaret Dassaud a retracé son parcours politique et municipal avant d'exprimer sa profonde gratitude au député-maire pour la confiance placée en lui. Il a également rendu un hommage appuyé à Yolande Yacé, qu'il a décrite comme un soutien constant auprès de son époux.

Clôturant la cérémonie, Jean-Marc Yacé a remercié l'ensemble des invités pour leur présence et leur soutien. Il a indiqué que cette décision s'inscrit dans sa volonté de promouvoir les valeurs de mérite, de loyauté et d'engagement.

Il s'est par ailleurs dit convaincu que son suppléant saura défendre avec efficacité les intérêts de Cocody et de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale.