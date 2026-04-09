Afrique: Gitex Africa Morocco 2026 - Développer des IA propres qui parlent les langues africaines

M. Philippe Baudouin, enseignant-chercheur canadien et ancien ingénieur de Google et expert en IA a indiqué ce mercredi 8 avril 2026 que les Africains devront prendre conscience et se rassembler pour développer des IA propres qui parlent leurs langues. Il s'exprimait dans le cadre d'un panel organisé en marge du Gitex Africa Morocco 2026.

Pour lui, l'intelligence artificielle véhicule une culture, exprime des croyances et traduit surtout des valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes partout.

Il a expliqué qu'il va falloir comprendre la culture et la philosophie africaines afin de créer une intelligence artificielle qui répond à ses besoins et s'accommode aux exigences des cultures africaines.

« Dans sa beauté, dans sa richesse, dans sa diversité. On veut des biais culturels qui nous ressemblent », a insisté M. Baudouin.

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Notons que les biais algorithmiques désignent les erreurs systématiques et répétitives dans les systèmes d'intelligence artificielle (IA) qui produisent des résultats injustes, discriminatoires ou préjudiciables, favorisant certains groupes au détriment d'autres.

Pour Philippe Baudoin, l'IA ne coûte pas cher ; c'est une illusion qui construit des murs contre la recherche et limite les innovations.

« C'est en fait ce qu'on veut vous faire croire d'une certaine manière », a-t-il affirmé. Avant de souligner que les grandes entreprises américaines veulent vous faire croire que c'est tellement cher et complexe.

« Je vous dirais de ne pas vous laisser jeter la poudre aux yeux par des gens qui nous disent que c'est trop cher », a-t-il conclu.

Notons que la quatrième édition du Gitex Africa Morroco s'est ouverte ce mardi 7 avril 2026, à Marrakech, au Maroc, en présence de plus de 50 000 participants et de plus de 1 450 exposants représentant plus de 130 pays. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous avec des officiels, une trentaine de startups et plus de 200 participants. L'évènement prend fin ce jeudi 9 avril.