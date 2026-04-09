Afrique: Crise au Moyen-Orient - L'ambassadeur des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire condamne l'agression iranienne et ses répercussions

Ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans notre région n'est pas une simple escalade passagère, mais le reflet direct d'une approche terroriste et hostile persistante qui vise directement la sécurité et la stabilité de la région. Les attaques perfides perpétrées par l'Iran contre les Émirats arabes unis et d'autres pays de la région constituent un tournant, non seulement par leur ampleur sans précédent, mais aussi par leurs profondes conséquences.

L'Iran a lancé plus de 2 819 missiles et drones sur les Émirats arabes unis. Il ne s'agissait pas d'un simple acte militaire, mais d'un message clair visant à déstabiliser le pays, à saper les fondements du développement et à menacer la sécurité des sociétés. Ces attaques ont ciblé des infrastructures civiles et vitales, des ports et aéroports aux zones résidentielles, en passant par les écoles, les hôpitaux, et même les missions diplomatiques et les consulats, en violation flagrante du droit international et au mépris total de la vie des civils.

Je tiens à souligner que ces attaques brutales ne nous dissuaderont pas de défendre notre souveraineté et nos intérêts nationaux par tous les moyens légitimes garantis par le droit international. La protection de la sécurité de l'État et de l'intégrité de son territoire est une priorité absolue et non négociable, et nos institutions de sécurité et militaires ont démontré un haut niveau de préparation.

Il faut reconnaître que ces événements n'étaient pas totalement inattendus. L'expérience a montré que l'Iran a révélé son vrai visage hostile malgré tous ses efforts sincères pour éviter l'escalade, ce qui rend toute réponse à cette menace indispensable une approche globale.

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Aucune solution politique ne peut être efficace si elle n'est pas accompagnée de garanties claires empêchant la répétition de ces attaques à l'avenir, consacrant le principe de non-agression et tenant l'Iran responsable de l'indemnisation des dommages et des pertes, y compris les pertes humaines et les dommages causés aux infrastructures civiles et vitales.

Les répercussions de cette agression ne se limitent pas à la seule région, mais s'étendent à l'ensemble de l'économie mondiale. La mise en péril de voies maritimes vitales, notamment le détroit d'Ormuz, constitue une menace directe pour la sécurité énergétique et les chaînes d'approvisionnement internationales. Toute perturbation de cet axe crucial a des répercussions sur le commerce mondial, entraînant une hausse des coûts de transport, des retards d'approvisionnement et une aggravation des pressions inflationnistes, en particulier pour les pays fortement dépendants des importations.

La communauté internationale a exprimé une position claire à travers des résolutions décisives, notamment la résolution 2817 du Conseil de sécurité, adoptée par 136 pays, ainsi que les positions du Conseil des droits de l'homme et de l'Organisation maritime internationale, qui ont toutes affirmé le rejet des attaques contre la souveraineté des États et des attaques contre des civils, et ont souligné que l'Iran porte l'entière responsabilité de tous les dommages et pertes résultant de ses attaques armées illégales.

La sécurité de la région est indissociable, et toute attaque contre un État est une attaque contre tous. Le silence n'est plus une option ; il constitue un grave manquement à nos devoirs, menaçant la stabilité régionale et internationale.

En conclusion, j'affirme que la sécurité et la stabilité ne s'obtiennent pas par des slogans, mais par des positions claires et des actions décisives. Les Émirats arabes unis demeureront, comme ils l'ont toujours été, un partenaire actif soutenant les efforts internationaux pour instaurer la paix, tout en défendant fermement leur souveraineté et leurs intérêts nationaux. Ils sont convaincus que leur sécurité fait partie intégrante de celle de la région et du monde, et que la coopération et le dialogue représentent la meilleure voie pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère.