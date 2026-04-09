Afrique: Le ministre des Affaires étrangères reçoit l'envoyée spéciale de l'UA pour les femmes, la paix et la sécurité

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi-Eddin Salim, a reçu l'ambassadrice Bineta Diop, envoyée spéciale de l'Union africaine (UA) pour les femmes, la paix et la sécurité, en visite au Soudan du 6 au 9 avril à la tête d'une délégation de solidarité de haut niveau de l'Union africaine.

L'ambassadrice Diop a transmis les salutations de Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, au gouvernement et au peuple soudanais. Elle a également exposé les objectifs de la visite, notamment l'expression de la solidarité avec les femmes soudanaises et l'écoute de leurs besoins et de leurs aspirations pour l'après-guerre.

De son côté, le ministre a souhaité la bienvenue à l'envoyée et à sa délégation, soulignant l'importance de réexaminer la décision de suspendre les activités du Soudan au sein de l'Union africaine et d'oeuvrer à la réintégration du pays au sein de l'organisation. Il a par ailleurs souligné l'importance de la participation des femmes au processus politique, considérée comme un pilier essentiel pour consolider la paix, la sécurité et la stabilité au Soudan.