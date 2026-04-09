Soudan: Le Premier ministre réaffirme l'engagement du gouvernement de l'Espoir à renforcer la protection des civils

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a réaffirmé l'engagement du gouvernement de l'Espoir à renforcer la protection des civils.

Cette a eu lieu lors de sa rencontre aujourd'hui à Khartoum avec une délégation du Centre pour les civils en situation de conflit, conduite par le directeur adjoint et chef de projet de l'organisation, M. Omar Ahmed Abanda. Le Premier ministre a expliqué que la protection des civils fait partie intégrante de l'initiative de paix du gouvernement soudanais, soulignant la volonté de ce dernier de coopérer avec le Centre pour les civils et de lever tout obstacle entravant son action.

La réunion a porté sur les moyens de développer la coopération entre les institutions gouvernementales compétentes et l'organisation afin de renforcer la protection des civils. La réionion a également examiné les conclusions de la table ronde organisée le 2 avril à Khartoum par le Mécanisme national pour la protection des civils, en coopération avec l'organisation, ainsi que des protocoles d'accord signés entre le ministère des Affaires sociales des États de Khartoum et de Kassala et l'organisation en vue de renforcer la protection des civils.

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De son côté, le directeur adjoint de l'organisation a affirmé que celle-ci était disposée à apporter un soutien technique aux organismes compétents, notamment en matière de renforcement des capacités, afin de consolider la protection des civils.