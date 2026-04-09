Togo: Appui aux TPME

Les très petites et moyennes entreprises (TPME) togolaises spécialisées dans la transformation des produits locaux vont bénéficier d'un appui technique de l'État pour renforcer leur compétitivité sur les marchés régionaux et internationaux.

L'initiative, soutenue par la coopération allemande (GIZ) et l'Union européenne, vise à renforcer les capacités des entreprises en matière de marketing, d'améliorer la visibilité de leurs produits et de faciliter leur accès aux marchés extérieurs. En ligne de mire : mieux valoriser les produits locaux togolais au-delà des frontières nationales et affiner les stratégies de promotion commerciale.

Car si les TPME constituent un maillon essentiel de l'économie, elles se heurtent à des défis structurels réels, en matière de compétitivité, de visibilité et d'accès aux circuits de distribution régionaux.

Pour le gouvernement, l'ambition est de rendre ces entités plus compétitives, soutenir la transformation des produits locaux et contribuer à la création d'un environnement des affaires attractif pour les investisseurs étrangers.