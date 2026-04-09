Togo: Appui aux TPME

9 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Les très petites et moyennes entreprises (TPME) togolaises spécialisées dans la transformation des produits locaux vont bénéficier d'un appui technique de l'État pour renforcer leur compétitivité sur les marchés régionaux et internationaux.

L'initiative, soutenue par la coopération allemande (GIZ) et l'Union européenne, vise à renforcer les capacités des entreprises en matière de marketing, d'améliorer la visibilité de leurs produits et de faciliter leur accès aux marchés extérieurs. En ligne de mire : mieux valoriser les produits locaux togolais au-delà des frontières nationales et affiner les stratégies de promotion commerciale.

Car si les TPME constituent un maillon essentiel de l'économie, elles se heurtent à des défis structurels réels, en matière de compétitivité, de visibilité et d'accès aux circuits de distribution régionaux.

Pour le gouvernement, l'ambition est de rendre ces entités plus compétitives, soutenir la transformation des produits locaux et contribuer à la création d'un environnement des affaires attractif pour les investisseurs étrangers.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.