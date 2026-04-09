Togo: Un village de Vo-Koutimé aura bientôt accès à l'eau potable

9 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Miss Togo ne se limite pas aux podiums et aux cérémonies d'inauguration. Angèle Prudence Eyou s'implique concrètement dans des projets de développement au profit des populations, rapporte Le Messager dans son édition de jeudi.

Avec l'appui de la compagnie d'assurance GTA, la reine de beauté a lancé la construction d'un forage dans un village du canton de Vo-Koutimé. Une initiative qui permettra prochainement aux habitants de bénéficier d'un accès à l'eau potable, une ressource encore trop rare dans plusieurs localités rurales du pays.

Un engagement qui dépasse le symbole et qui illustre ce que le titre de Miss peut accomplir lorsqu'il est mis au service des communautés.

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