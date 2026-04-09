Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed offre des cadeaux de Pâques à son personnel et à des enfants orphelins

9 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a offert ce matin des cadeaux de Pâques aux membres à faibles revenus de son cabinet ainsi qu'à des enfants orphelins pris en charge par son administration, à Addis-Abeba.

Cette initiative, réalisée à l'approche des fêtes de Pâques, illustre son engagement envers les plus vulnérables et sa volonté de renforcer la solidarité au sein de la communauté. Comme l'a relayé le premier ministre Abiy sur les réseaux sociaux : « À l'occasion des prochaines fêtes de Pâques, le Premier ministre Abiy Ahmed a distribué ce matin des cadeaux aux membres du personnel à faibles revenus de son cabinet ainsi qu'aux enfants orphelins soutenus par son cabinet. »

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