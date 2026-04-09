Ethiopie: Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, est arrivé à Addis-Abeba pour une visite officielle de travail

Addis-Abeba — Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, également président en exercice de l'Union africaine, est arrivé ce jour à Addis-Abeba pour une visite officielle de travail.

À son arrivée à l'Aéroport international de Bole, il a été accueilli par le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh. L'Éthiopie et le Burundi entretiennent des relations diplomatiques anciennes et solides, qu'ils s'emploient à consolider à travers divers mécanismes de coopération, notamment leur commission ministérielle conjointe.

Au cours de son séjour, Évariste Ndayishimiye devrait prendre part à des échanges de haut niveau visant à approfondir davantage le partenariat entre les deux nations.