Ethiopie: Un membre du Parlement européen estime que la volonté du pays d'accéder à la mer relève d'un droit légitime

Addis-Abeba — La recherche d'un accès à la mer par l'Éthiopie constitue un droit logique, compte tenu des nombreux défis auxquels le pays est confronté, a affirmé Thierry Mariani, membre du Parlement européen.

Les récits historiques indiquent que l'essor de la civilisation d'Aksoum et son rôle majeur dans le commerce international étaient étroitement liés à un accès direct aux routes maritimes. Cet héritage s'est transmis au fil des générations, l'Éthiopie conservant longtemps des capacités navales ayant contribué à la stabilité de la mer Rouge et des zones environnantes.

Cependant, au début des années 1990, une combinaison de facteurs internes et externes a conduit à la perte de son accès direct à la mer Rouge, transformant le pays en État enclavé. Dans un entretien exclusif accordé à l'Agence de presse éthiopienne, Thierry Mariani, membre du Parlement européen, a estimé qu'il est incohérent qu'un acteur majeur de la région demeure sans accès maritime.

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Insistant sur la nécessité d'une solution durable, il a affirmé qu'un tel accès relève d'une logique de droit, s'appuyant sur les principes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui reconnaît l'importance de l'accès à la mer pour les États. Selon lui, l'absence prolongée d'accès constitue un handicap majeur, et disposer d'une ouverture maritime est une condition essentielle pour un pays comme l'Éthiopie.

Il a également souligné que, pour la deuxième nation la plus peuplée d'Afrique et siège de l'Union africaine, il est crucial d'intensifier le dialogue et les négociations afin de parvenir à une solution viable. D'après Thierry Mariani, la revendication de l'Éthiopie repose sur un fondement logique, appelant à des avancées concrètes dans les discussions régionales.

Il a par ailleurs indiqué que l'Europe a intérêt à préserver la stabilité dans des zones stratégiques telles que le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb. Dans ce contexte, il juge légitime que le pays engage des démarches pacifiques pour obtenir un accès à la mer, notamment en raison du coût élevé des importations pour une population nombreuse.

Évoquant les réformes engagées, il a également relevé les progrès observés en Éthiopie, soulignant les transformations visibles, notamment dans la capitale, et le renforcement de la présence du pays sur la scène internationale.

Enfin, il a rappelé que la quête d'un accès maritime s'inscrit dans une dynamique portée par la croissance économique rapide, une population dépassant les 130 millions d'habitants, la position stratégique du pays dans la Corne de l'Afrique et son riche héritage historique.