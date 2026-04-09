Afrique: La visite de Patrice Motsepe à Dakar et d'autres sujets au menu des quotidiens

Dakar — La visite du président de la Confédération africaine de football (CAF) à Dakar après la décision controversée du jury d'appel de l'instance dirigeante du foot continental désignant le Maroc vainqueur de la CAN, sur tapis vert, au détriment du Sénégal et d'autres sujets sont au menu des quotidiens reçus, jeudi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"En conférence de presse, hier, le président la CAF, Patrice Motsepe, en visite au Sénégal pour apaiser les tensions avec le Maroc (...) dit encourager toute initiative allant dans ce sens pour le bien du football", rapporte Vox Populi.

Parlant du séjour de M. Motsepé à Dakar comme la "4ème mi-temps de la finale de la CAN", le journal souligne que le parton du foot africain "s'est également prononcé, entre autres, sur les 18 supporters arrêtés, la polémique sur le vainqueur de la CAN ou le problème de l'arbitrage africain".

Selon le journal L'As, "Dr Patrice Motsepe n'est pas venu au Sénégal pour une simple visite protocolaire. Dans une capitale sénégalaise encore marquée par les séquelles de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le patron du football continental a d'emblée placé son séjour sous le signe de la réconciliation et de l'engagement fraternel".

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La publication revient également sur la répartition du Fonds d'appui au développement des médias (FADP) et annonce que le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse sénégalaise "saisit à nouveau la justice".

L'As écrit que "le patronat de la presse sénégalaise accuse l'État d'avoir favorisé les médias publics dans la répartition du FADP".

Le journal rapporte que "face à ce qu'il considère comme une injustice flagrante, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse sénégalaise (CEDEPS) est monté au créneau pour dénoncer une répartition +inéquitable+ des ressources et annoncer son intention de saisir la justice".

Concernant le secteur médiatique toujours, Sud Quotidien signale que le Conseil constitutionnel "censure partiellement" la loi sur le CNRM (Conseil national de régulation des médias).

"Adoptée le 3 mars 2026, la loi portant création du Conseil national de régulation des médias (CNRM) est importante dans la politique réforme du paysage médiatique du sénégalais. Pensée pour encadrer un secteur en pleine transformation, elle a cependant suscité des inquiétudes quant au respect des libertés fondamentales. Saisi par des députés de l'opposition et des non-inscrits, le Conseil constitutionnel a opéré un rééquilibrage en censurant certaines dispositions excessives.

Sa décision redéfinit les contours de la régulation tout en réaffirmant la primauté de la liberté de la presse dans un État de droit", écrit Sud.

Sur le plan social, Walf Quotidien revient sur la marche organisée, mercredi à Dakar, à l'appel du Front syndical pour la défense du travail et affiche à la Une : "L'Etat cloué au pilori".

"Il y a cette banderole en tête de la marche qui résume la colère des manifestants. En écritures noires, elle porte, à elle seule, les doléances des syndicalistes : réintégration des travailleurs licenciés dans les ministères et dans le secteur parapublic, généralisation du paiement de l'indemnité de logement aux agents contractuels de la santé et aux personnels administratifs et techniques des universités, préservation des emplois menacés par des mesures de rationalisation des entreprises du secteur parapublic et des agences nationales...", rapporte Walf.

Le Soleil met en exergue "les grands axes présidentiels" en matière de gestion des Autoroutes et de gouvernance des transporteurs terrestres.

Le journal signale qu'en Conseil des ministres, mercredi, le chef de l'État a demandé l'achèvement des travaux de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, exécutés à hauteur de 92%, et la mise en service de la section Mbour-Thiadiaye.

Selon la publication, le président de la République a également demandé "le renforcement du dialogue social entre l'État et les acteurs des transports routiers, l'application effective et inclusive des recommandations des états généraux des Transports..'.

Bassirou Diomaye Faye a annoncé une tournée économique dans la Région de Kolda du 12 au 14 avril 2026, rapporte Le Soleil.