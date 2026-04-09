Sénégal: La SODAV lance le processus de révision de ses statuts

Dakar — La Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (SODAV) a déclaré avoir entamé la consultation des associations professionnelles et personnes ressources dans le cadre de la poursuite du travail de révision de ses statuts.

Ces consultations enclenchées par le conseil d'administration et la direction gérante visent à recueillir les avis, observations et propositions des parties prenantes afin de garantir à la SODAV, une meilleure représentativité et une gouvernance adaptée aux évolutions du secteur culturel et artistique, souligne la présidente du conseil d'administration de la structure dans un communiqué parvenu à l'APS.

Ngoné Ndour estime qu'il s'agit à travers ces consultations de rendre les statuts de la SODAV davantage "conformes aux exigences actuelles".

"La révision des statuts constitue une étape essentielle pour consolider notre gouvernance, adapter nos textes aux évolutions du secteur culturel et renforcer la sécurité juridique de la Sodav", a-t-elle expliqué.

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La présidente du conseil d'administration de la SODAV rappelle que cette démarche s'inscrit dans "une logique de transparence et de participation inclusive", tout en contribuant à renforcer la dynamique de modernisation et d'ouverture de la structure, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration.

Le processus de révision des statuts sera mené à terme d'ici l'Assemblée générale de juin 2026, assure la structure assurant que la révision des statuts avait été envisagée lors de l'élaboration de son plan stratégique de développement triennal de 2023.