Sénégal: Création du Conseil National de Régulation des Médias - Réforme validée sous haute surveillance

Adoptée le 3 mars 2026, la loi portant création du Conseil national de Régulation des Médias (CNRM) est importante dans la politique réforme du paysage médiatique sénégalais. Pensée pour encadrer un secteur en pleine transformation, elle a cependant suscité des inquiétudes quant au respect des libertés fondamentales. Saisi par des députés de l'opposition et des non-inscrits, le Conseil constitutionnel a opéré un rééquilibrage en censurant certaines dispositions excessives.

Sa décision redéfinit les contours de la régulation tout en réaffirmant la primauté de la liberté de la presse dans un État de droit.

L'Assemblée nationale du Sénégal avait adopté, le 3 mars 2026, la loi n°07/2026 portant création et organisation du Conseil national de Régulation des Médias (CNRM). Cette réforme a pour objet d'adapter le cadre juridique de la régulation à un environnement médiatique profondément transformé par le numérique, l'émergence des plateformes en ligne et la diversification des acteurs de l'information.

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Le projet de loi s'inscrivait dans une dynamique de modernisation en remplaçant le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) dans le but d'élargir le champ de la régulation à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'information, incluant la presse écrite, la presse en ligne, l'audiovisuel, les plateformes numériques et les créateurs de contenus.

L'objectif affiché consistait à mieux encadrer un secteur en évolution permanente, tout en garantissant la protection des citoyens et des professionnels des médias. Le texte insistait sur la nécessité d'assurer le pluralisme, la qualité de l'information ainsi que le respect de la vie privée et de la dignité humaine.

Dans cette logique, le CNRM a été doté de pouvoirs étendus de contrôle et de sanction, lui permettant d'adresser des mises en demeure, de suspendre des programmes ou encore d'infliger des sanctions financières. Dans les cas les plus graves, la loi prévoyait la possibilité de fermer un média ou de résilier une convention liant un acteur au régulateur.

Très vite après son adoption, la loi a été contestée. Le 10 mars 2026, un groupe de députés conduit notamment par Aïssata Tall Sall a saisi le Conseil constitutionnel afin d'examiner la conformité de certaines dispositions à la Constitution.

La décision rendue hier mercredi 7 avril 2026 marque un changement de paradigme. Sans remettre en cause l'économie générale du texte, le Conseil constitutionnel a procédé à une analyse approfondie en censurant les dispositions jugées excessives et en encadrant d'autres par des réserves d'interprétation.

Au coeur de cette décision se trouve la question de la liberté d'expression. Le Conseil constitutionnel a rappelé que cette liberté constitue un principe fondamental garanti par la Constitution et par les instruments internationaux, et qu'elle ne peut être limitée que de manière strictement nécessaire et proportionnée.

Dans cet esprit, certaines dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution. Le Conseil a censuré les tirets 3 et 4 de l'alinéa 4 de l'article 33 qui autorisaient notamment la fermeture d'un journal ou d'un site d'information en ligne ainsi que la résiliation de conventions, estimant que ces sanctions étaient disproportionnées et insuffisamment encadrées. Il a également jugé contraire à la Constitution, l'alinéa 2 de l'article 31 qui permettait la fermeture de locaux, au motif qu'une telle mesure portait une atteinte excessive à la liberté d'expression.

À travers cette décision, le Conseil constitutionnel a sanctionné une logique de régulation trop coercitive et susceptible de porter atteinte à la liberté de la presse en dehors de toute intervention judiciaire.

La décision du 7 avril 2026 a également permis de clarifier les limites du pouvoir du CNRM en affirmant que le régulateur ne peut ni fermer un média ni résilier une convention dans les conditions initialement prévues, qu'il ne peut recourir à la force publique qu'avec l'autorisation préalable d'une autorité judiciaire et qu'il ne dispose pas d'un pouvoir de coercition autonome, le pouvoir judiciaire demeurant le garant des libertés.

Ces précisions traduisent un rééquilibrage substantiel en faveur de la protection des droits fondamentaux.

Au-delà des censures, le Conseil constitutionnel a validé plusieurs dispositions sous réserve d'interprétation, ce qui encadre leur application dans un sens favorable aux libertés. Il a précisé que les notions d'exploitation illégale ou de violations graves doivent être entendues comme visant uniquement des situations portant atteinte à l'ordre public, à l'honneur ou à la réputation d'autrui.

Il a également indiqué que les mesures conservatoires prévues par la loi ne peuvent être mises en oeuvre que dans ces limites strictes et que le pouvoir du CNRM d'imposer la diffusion de communiqués ne doit pas porter atteinte à la réputation ni aux intérêts des entreprises de presse.

Ces réserves introduisent une lecture restrictive des pouvoirs du régulateur et constituent un garde-fou contre toute dérive autoritaire.

Dans les commentaires juridiques accompagnant la décision, certains observateurs ont estimé que le Conseil constitutionnel a rétabli la liberté d'expression en corrigeant les excès du texte initial. La décision ne remet pas en cause l'existence du CNRM, ni sa mission de régulation, mais elle en redéfinit les contours en consacrant le principe selon lequel, la régulation des médias ne peut se faire au détriment des libertés garanties par la Constitution.

Pour les acteurs de la presse privée, cette décision apparaît comme une garantie importante dans la mesure où elle limite les risques de sanctions arbitraires et rappelle que toute atteinte grave à un média doit nécessairement passer par l'autorité judiciaire.

La création du CNRM répond à une nécessité réelle d'encadrer un secteur médiatique devenu complexe et fragmenté. Les défis liés aux fausses informations, aux contenus illicites et aux dérives sur les plateformes numériques imposent des réponses adaptées et efficaces.

Cependant, cette nécessité ne saurait justifier une remise en cause des principes fondamentaux. La liberté de la presse est et reste un pilier essentiel de la démocratie et toute régulation doit s'inscrire dans le respect strict de ce principe.

La décision du Conseil constitutionnel rappelle avec force que l'efficacité de la régulation ne doit jamais primer sur les droits et libertés.

Au terme de cette parcours législatif, il apparaît clairement que la Justice demeure le garant ultime des libertés. En censurant certaines dispositions et en en encadrant d'autres, le Conseil constitutionnel a pleinement exercé son rôle de régulateur des normes.

Dans un État de droit, la confiance dans les institutions judiciaires est indispensable pour assurer l'équilibre entre les pouvoirs, prévenir les abus et protéger les citoyens comme les acteurs de la presse.

La mise en place du CNRM, désormais encadrée par la décision du 7 avril 2026, ouvre une nouvelle phase pour le paysage médiatique sénégalais, dans laquelle régulation et liberté devront coexister sous le regard vigilant d'une Justice dont l'indépendance et la crédibilité constituent, plus que jamais, le socle de la démocratie.