Sénégal: Transports routiers et régulation des autoroutes - Le président Diomaye Faye accélère la réforme des transports terrestres

En réunion hebdomadaire du Conseil des ministres hier, mercredi 8 avril 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a placé la sécurité routière et la réforme du secteur des transports terrestres au coeur des priorités gouvernementales. Face à la récurrence des grèves dans le transport routier et aux défis de mobilité, le chef de l'État appelle à un dialogue renforcé avec les acteurs du secteur et à une accélération des projets d'infrastructures.

La question des transports routiers s'est invitée au coeur du Conseil des ministres hier, mercredi 8 avril 2026. Constatant la répétition de mouvements de grève dans le secteur, le président Bassirou Diomaye Faye a mis en garde contre leurs conséquences sur la circulation des personnes et des biens, mais aussi sur le fonctionnement de l'économie nationale.

Selon le communiqué du Conseil, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de « renforcer le dialogue social entre l'Etat et les acteurs des transports routiers, en vue de bâtir un pacte durable pour le retour immédiat au fonctionnement normal et intégral des transports routiers ». Il a rappelé l'importance de « privilégier l'écoute et le sens des responsabilités dans le respect des lois et règlements ».

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Dans cette perspective, le président Diomaye Faye a demandé au Premier ministre et au ministre en charge des Transports terrestres de veiller à l'application effective et inclusive des recommandations issues des états généraux des transports. Il a également appelé à un « contrôle routier optimal et de veiller au respect scrupuleux du Code de la Route et de la réglementation de la circulation des différentes catégories de véhicules de transport public ».

Le Conseil des ministres a aussi été l'occasion de rappeler l'urgence d'accélérer les programmes de renouvellement des véhicules de transport public. L'objectif affiché est d'améliorer l'efficacité du système de transport collectif et de réduire les risques liés à l'état du parc automobile. Dans ce cadre, le chef de l'État a évoqué le « renforcement des parcs de la société Dakar Dem Dikk et du Bus Rapid Transit (BRT), de même que ceux détenus par les associations et opérateurs privés agréés ».

Le président a par ailleurs insisté sur la nécessité d'assurer un fonctionnement performant du Train Express Régional (TER) Dakar, ainsi que des structures ferroviaires nationales, notamment les Chemins de Fer du Sénégal (CFS) et les Grands Trains du Sénégal (GTS), dans une logique de développement d'un transport multimodal reliant efficacement les zones urbaines et interurbaines.

Afin d'avoir une vision claire de l'avenir du secteur, le ministre des Transports terrestres a été instruit de présenter, avant fin avril 2026, un rapport exhaustif sur les contraintes et les perspectives de transformation inclusive du transport routier au Sénégal, assorti d'un calendrier précis de réformes.

Au-delà du transport routier, le Conseil des ministres a également abordé la question de l'exploitation et de la régulation des autoroutes. Le président de la République a rappelé leur rôle stratégique dans le désenclavement des zones de production, l'aménagement du territoire et l'amélioration de la mobilité. Il s'est notamment félicité de l'état d'avancement de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, dont « les travaux sont réalisés à 92% ».

Le chef de l'État a demandé la mise en service rapide des axes entièrement achevés, en particulier la section Mbour-Thiadiaye. Dans le même élan, il a prescrit l'accélération des travaux sur le tronçon Thiadiaye-Kaolack ainsi que sur l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, tout en appelant à améliorer la circulation et la sécurité routière sur l'axe Dakar-Thiaroye-Rufisque-Toglou-Kirène-Malicounda-Mbour.

Le président de la République a chargé le ministre des Infrastructures de « proposer un cadre intégré de gouvernance et de régulation des autoroutes en exploitation au Sénégal, afin d'optimiser leur gestion et leur impact sur le développement économique ».