Sénégal: Réformes structurelles - Ousmane Sonko annonce la refonte de l'ENA et une nouvelle stratégie pour l'informel

Lors du Conseil des ministres d'hier, mercredi 8 avril 2026, le Premier ministre Ousmane Sonko a mis en avant plusieurs chantiers stratégiques liés à la transformation de l'administration et de l'économie sénégalaise.

Dans sa communication en Conseil des ministres, hier mercredi, le Chef du gouvernement, Ousmane Sonko, a notamment présenté un projet de réforme de l'École nationale d'Administration (ENA) du Sénégal visant à « renforcer la formation des ressources humaines, hautement qualifiées, susceptibles de conduire efficacement les politiques publiques arrimées à la Vision 2050 et à préserver la crédibilité de cette institution, véritable ascenseur social et levier de cohésion nationale et de démocratisation de l'accès aux hautes fonctions de l'État », informe le communiqué du conseil.

Selon lui, cette réforme doit moderniser l'institution à travers des changements juridiques, institutionnels et pédagogiques, avec l'intégration du numérique dans les enseignements, l'adaptation au système LMD (Licence, Master, Doctorat) et la création d'un institut de formation à distance. Un comité de pilotage sera mis en place pour conduire les concertations et proposer les orientations de la réforme.

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Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité d'accélérer la formalisation de l'économie informelle, qu'il considère comme une « fragilité structurelle de notre modèle de développement ». Estimant que la stratégie nationale actuelle n'a pas produit tous les résultats attendus, Ousmane Sonko a annoncé une « évaluation indépendante rigoureuse de cette stratégie, devant conduire à une stratégie rénovée, reposant sur une nouvelle doctrine incitant fortement à la formalisation et sanctionnant les situations de fraude organisée ».

267 MILLIARDS POUR LA RESTRUCTURATION DU RESEAU DE TRANSPORT EN COMMUN DE DAKAR

Par ailleurs, le Chef du gouvernement a évoqué le projet de restructuration du Réseau de Transport en Commun de Dakar, piloté par le Conseil exécutif des Transports urbains durables (CETUD) de Dakar. Estimé à 267 milliards de FCFA, ce programme vise à « réorganiser le réseau de bus pour mieux connecter les usagers aux transports de masse, d'améliorer la desserte des zones périphériques et de déployer des bus à faible émission ».

Il a donné instruction aux ministres concernés de lever rapidement les obstacles afin de permettre le démarrage effectif du projet.