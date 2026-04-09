Sénégal: Grève dans le secteur du transport routier au pays - Le maire Malick Fall aux chevets des transporteurs de Diourbel

Le maire de la commune de Diourbel, Malick Fall a effectué une visite à la gare routière de Diourbel pour rencontrer les transporteurs en grève, en vue de trouver une solution de sortie de crise. Il appelle le gouvernement et les transporteurs à s'asseoir autour de la table de négociation.

Le Regroupement des chauffeurs et transporteurs de Diourbel a reçu, hier mercredi, un soutien de taille. Il s'agit du maire de la commune de Diourbel, Malick Fall, qui a effectué une visite à la gare routière pour exprimer route sa compassion face au bras de fer qui existe entre le gouvernement et les transporteurs du Sénégal. Selon le Premier magistrat de la ville de Diourbel, « il faut lutter pour avoir des acquis.

Cette grève est légitime, on nous a informé qu'il y a 5 points qui ont été satisfaits sur les 10 points qui composent la plateforme revendicative de la Fédération des syndicats de transporteurs du Sénégal. On ne peut pas tout avoir. Mais, s'il y a des points d'accords, c'est toujours bien ».

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Le maire de Diourbel appelle le gouvernement à convoquer les transporteurs autour de la table de négociation, pour que la crise puisse être dépassée le plus rapidement possible. « Il faut penser aux étudiants qui doivent subir leurs examens mais aussi à la commune qui doit faire le recouvrement. La commune n'a pas une façade maritime, ni une usine fonctionnelle encore moins un aéroport.

Ce que nous gagnons au niveau de la gare routière nous permettait de changer les lampadaires mais aussi de pouvoir exécuter notre budget. Avec l'arrêt des activités au niveau de la gare routière, nous sommes confrontées à des problèmes », déclare-t-il.

Le délégué général du marché Ndoumbé Diop, Modou Gueye Diop, soutient pour sa part que cette grève a impacté le fonctionnement du marché, particulièrement le « louma » du jeudi.

Le président du Regroupement des chauffeurs de Diourbel, Ndéry Bèye, salue la démarche du maire. Pour lui, le marché Ndoumbé Diop et la gare routière font bon ménage. Il appelle les chauffeurs et les transporteurs à poursuivre le combat.