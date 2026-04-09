Sénégal: Autoroutes - Le président Bassirou Diomaye Faye exige la mise en service rapide des sections achevées

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ordonné mercredi la mise en service immédiate des sections entièrement achevées de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, lors du Conseil des ministres.

Saluant l'état d'avancement des travaux à hauteur de 92%, le chef de l'État a particulièrement insisté sur l'ouverture rapide à la circulation de la section Mbour-Thiadiaye, déjà prête, et a demandé d'accélérer la réalisation du tronçon Thiadiaye-Kaolack.

Il a également prescrit l'accélération des travaux de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis et a souligné la nécessité d'améliorer la circulation et la sécurité routière sur l'axe Dakar-Thiaroye-Rufisque-Toglou-Kirène-Malicounda-Mbour. Le président de la République a enfin donné instruction au ministre des Infrastructures de proposer un cadre intégré de gouvernance et de régulation des autoroutes en exploitation, afin d'assurer un suivi optimal et une meilleure organisation des routes à péage et libres du pays.