Afrique: Le Président Bassirou Diomaye Faye à Patrice Motsepe - « Le pays continuera d'agir avec fermeté pour la défense de ses intérêts légitimes et de son honneur »

9 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mardi à Dakar le Président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, à qui il a souhaité la bienvenue sur le sol sénégalais.

Au cours de cette rencontre, qualifiée de franche et approfondie, les deux responsables ont passé en revue l'ensemble des sujets liés à la situation récente du football africain, sans qu'aucune question ne soit éludée. Le Chef de l'État a réaffirmé avec fermeté les principes auxquels le Sénégal est attaché : respect du droit, exigence de transparence et préservation de l'intégrité des compétitions. « Le Sénégal continuera d'agir avec fermeté pour la défense de ses intérêts légitimes et de son honneur », a-t-il souligné, insistant sur la vigilance du pays face aux développements en cours et le respect des instances et voies de recours existantes.

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