Sénégal: Transports terrestres - Le chef de l'État appelle à un pacte durable avec les acteurs du secteur

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé mercredi la nécessité de faire de la sécurité routière et de la modernisation de la gestion des transports terrestres des priorités de l'action gouvernementale, tout en appelant à un renforcement du dialogue avec les acteurs du secteur, selon le communiqué du Conseil des ministres.

Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le chef de l'État a relevé la récurrence des grèves dans les transports routiers, estimant que ces mouvements perturbent la circulation des personnes et des biens et freinent les activités économiques.

Il a insisté sur l'importance de promouvoir l'écoute, le dialogue et le sens des responsabilités dans le respect des lois et règlements, soulignant l'urgence de consolider le dialogue social entre l'État et les acteurs du transport routier afin d'aboutir à un pacte durable permettant un retour rapide au fonctionnement normal du secteur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Réitérant son attachement à une gouvernance efficace des transports, le président de la République a demandé au Premier ministre, Ousmane Sonko, de veiller, avec le ministre chargé des Transports terrestres, à l'application effective et inclusive des recommandations issues des états généraux des transports. Le chef de l'État a également insisté sur la nécessité d'assurer un contrôle routier optimal et de garantir le respect strict du Code de la route et de la réglementation applicable aux différentes catégories de véhicules de transport public.

Dans cette dynamique, il a rappelé l'urgence d'accélérer les programmes de renouvellement du parc automobile destiné au transport public et d'améliorer l'efficacité du système de transport collectif, notamment à travers le renforcement des moyens de la société Dakar Dem Dik et du Bus Rapid Transit Dakar, ainsi que des opérateurs privés agréés.

Le président de la République a par ailleurs demandé au gouvernement de veiller au fonctionnement performant du Train Express Régional Dakar, des Chemins de Fer du Sénégal et des Grands Trains du Sénégal, dans l'optique de développer un système de transport urbain et interurbain multimodal plus efficace.