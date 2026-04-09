Afrique: Finale controversée de la CAN 2025 - Motsepe s'en remettra au verdict du TAS

En visite officielle au Sénégal, Patrice Motsepe s'est prononcé sur la finale controversée de la CAN 2025, affirmant que la Confédération africaine de football respectera la décision du Tribunal arbitral du sport.

« Tout ce qui est passé lors de la finale de la CAN 2025 est maintenant derrière nous », a déclaré le dirigeant sud-africain, appelant les acteurs du football africain à tourner la page. Toutefois, il a rappelé que le dossier suit son cours juridique et que le verdict du TAS sera accepté sans réserve.

Motsepe a également insisté sur l'importance de renforcer l'intégrité et la transparence dans le football africain. Il a souligné la lutte contre la corruption comme une priorité pour garantir des décisions impartiales et justes au sein des instances dirigeantes. Le président de la CAF a réaffirmé l'engagement de son organisation à consolider la crédibilité et le rayonnement du football africain, en insistant sur la nécessité de réformes continues pour maintenir la confiance des fédérations, des joueurs et des supporters.